Wiens NEOS-Chef holt Ex-NEOS-Chef: 30.000 € Gage

Diese Projekte stehen an: Ein neues Zentrum für Bildungsinnovationen soll entstehen. Dies soll ein Ort werden, an dem sich Start-ups, NGOs und Vereine mit den Schulen vernetzen und so dringend benötigte Impulse liefern. Vom Zeitplan her wird noch dieses Jahr eine Studie durchgeführt, und 2024 geht es dann in die Umsetzung. Die finanziellen Mittel sollen von der Stadt kommen.