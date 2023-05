Frankfurt: Trennung von Glasner offenbar fix

Was als Verteidigung der eigenen Mannschaft gedacht war, kam im Verein überhaupt nicht gut an. „Es war weder gut noch richtig, so zu reagieren“, sagte Eintrachts Vorstandssprecher Axel Hellmann am Sonntag in Bild TV. „Was ich auf keinen Fall verstehen kann, ist, dass man diese Enttäuschung an einem Journalisten auslässt, der seine Arbeit macht“, kritisierte der Eintracht-Boss.