Die Härtesten unter der Sonne

Liga-Halbfinale steigt am Wochenende

Rugby lebt von der Leidenschaft. Wer sich einmal auf den Sport und die dazugehörende Community eingelassen hat, den lässt sie nicht mehr los. „Ein Leben lang nicht“, sagt Antonio Devall, Obmann von Vienna Celtic. Zu sehen auch am kommenden Wochenende in der heiße Finalphase der heimischen Liga. Am Samstag, 13. Mai, stehen die Semifinalspiele an. Titelverteidiger und Rekordmeister Rugby Union Donau Wien hat im Heimathafen (Kickoff: 15 Uhr; Meiereistraße 20, 1020 Wien) Graz zu Gast. Die Steirer durchbrachen mit ihrem Meistertitel 2021 die Langzeit-Regentschaft der Wiener Vereine und entführten erstmals den Tiziani-Pokal aus der Hauptstadt. Franges gibt sich realistisch: „Wir sind klarer Außenseiter. Es muss an dem Tag alles passen.“ Dachler sieht sein Team vor einer großen Aufgabe: „Wir spielen diese Saison erstmals zweigleisig. Das erfahrene A-Team reüssiert in der tschechischen Liga. Mit der Donau-Mannschaft in der österreichischen Liga haben junge Eigenbau-Spieler die Möglichkeit, Großes zu leisten und sind durchaus für eine Überraschung gut.“