So fliegen Sie am günstigsten zu den Sternen

Bislang durften nur einige wenige, sehr betuchte Privatpersonen den Sternen bei einem Kurztrip ins All näherkommen. Doch Experten sind sich einig, dass der sogenannte Weltraumtourismus in den nächsten zehn Jahren exponentiell zunehmen und dann Gäste nicht mehr nur wenige Minuten oder Stunden, sondern gar über mehrere Tage hinweg in die Schwerelosigkeit befördern wird. Bei welchen Unternehmen Sie schon heute einen Flug buchen bzw. reservieren können, was dieser kostet und welche nicht nur günstigere, sondern auch umweltfreundlichere Alternativen es gibt, erfahren Sie hier.