Austria Wien gegen Sturm Graz ab 14.30 Uhr LIVE

Gute Nachrichten gab es am Freitag über jenen Austria-Fan, der in Graz von der Tribüne metertief in einen Graben stürzte. Der Anhänger hatte sich beide Arme gebrochen und auch am Kopf Verletzungen erlitten. Laut Ortlechner soll er wieder völlig gesund werden. Erfreuliche News gab es für die Favoritner auch in finanzieller Sicht. Der Vertrag mit Frankstahl als Hauptsponsor wurde um eine Saison verlängert. Das Logo des Stahlgroßhändlers um Eigentümer Marcel Javor ist seit der laufenden Saison bei der Austria am Trikot zu sehen.