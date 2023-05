Saison-Aus! Diagnose um Baumgartlinger ist da

Für Augsburg-Profi Julian Baumgartlinger ist die deutsche Fußball-Bundesliga-Saison beendet. Wie der „Kicker“ am Donnerstag berichtete, erlitt der Ex-ÖFB-Teamkapitän am Samstag beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt eine Außenmeniskusverletzung im linken Knie und wurde bereits am Mittwoch operiert.