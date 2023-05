Zehn Leipziger deklassieren Freiburg im DFB-Pokal

RB Leipzig steht im Finale des DFB-Pokals. Die überlegenen Bullen konnten sich am Dienstag mit 5:1 gegen Freiburg durchsetzen. Weder die rote Karte an Josko Gvardiol in der 58. noch der Gegentreffer durch Michael Gregoritsch in der 75. Minuten konnten der Truppe von Marco Rose den Schritt nach Berlin streitig machen.