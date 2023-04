„Dein bestes Match! Du hast‘s immer noch in dir“

Ob er bei den French Open nun doch in die Qualifikation muss, er noch so ins Hauptfeld rutscht oder als zweifacher Finalist und vierfacher Semifinalist in Roland Garros gar wieder eine Wildcard erhält, ist auf APA-Nachfrage am Sonntag bei Thiems Manager und Bruder Moritz nach wie vor offen. „Er ist jetzt Dritter draußen in Roland Garros, also wir hoffen, dass er reinkommt“, meinte Moritz Thiem. Trotzdem wird er für den früheren Weltranglisten-Dritten um eine Wildcard anfragen. „Aber es wird erst in ein paar Wochen entschieden, wer die Wildcards bekommt.“