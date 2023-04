Wiesberger auf LIV-Tour in Singapur 40.

Der Sieg ging wie schon vor einer Woche in Adelaide erneut an den US-Amerikaner Talor Gooch. Dieser setzte sich am Extraloch gegen den bis dahin gleichauf liegenden Spanier Sergio Garcia um einen Schlag durch. Gooch ist der erste Golfer, der zwei LIV-Titel in Folge gewonnen hat. Der 31-Jährige hat sich damit auch zwei Vier-Millionen-Dollar-Schecks en suite geholt.