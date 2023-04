4:2! Lakers bezwingen Grizzlies im sechsten Spiel

NBA-Rekordmeister Los Angeles Lakers hat sich in den Play-offs der National Basketball Association überzeugend gegen die Memphis Grizzlies durchgesetzt und steht erstmals seit dem Titelgewinn 2020 in der zweiten Runde. Das Team um LeBron James und Anthony Davis holte am Freitagabend (Ortszeit) vor den eigenen Fans in Los Angeles durch ein 125:85 den nötigen vierten Sieg in der Serie. Die Lakers gewannen die Serie 4:2.