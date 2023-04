Måneskin: Junger Rock‘n‘Roll braucht Empowerment

Monster des Lichts

Ihre Magie kreieren Måneskin aus Damiano Davids unikaler Reibeisenstimme, der explosiven Bühnen-Performance, den launigen Charakteristika der Bandmitglieder und den Fertigkeiten an den Instrumenten. Nicht schaden tut auf jeden Fall die opulente Lichtshow, die ob ihrer Wandlungsfähigkeit einem „Transformer“ ähnelt und mit ihrer wuchtigen Optik durchaus die Rolle als außerirdisches Raumschiff in „Krieg der Welten“ annehmen könnte. De Angelis und Gitarrist Thomas Raggi duellieren sich lasziv in ihren karierten Schachbrettanzügen, Drummer Ethan Torchio übernimmt den unscheinbaren, aber wichtigen Rhythmus und David zieht die Fans mit seinem überbordenden Charisma sofort in seinen Bann. Im Gegensatz zur Show in Mailand vor wenigen Wochen greifen ihm die Fans beim Stagediven auch nicht in die Kronjuwelen.