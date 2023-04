Wow! Vize-Champ Leclerc begeistert am Klavier

Formel-1-Vizeweltmeister Charles Leclerc ist von der positiven Resonanz auf den ersten von ihm veröffentlichten Song „sehr überrascht“. In der fast einmonatigen Rennpause vor dem Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag in Baku stellte der Monegasse ein am Piano eingespieltes Lied bei den gängigen Streaming-Diensten online und erreichte damit in kürzester Zeit tausende Fans. „Es macht Spaß zu sehen, dass die Leute das mögen“, sagte der 25-jährige Ferrari-Star in Baku.