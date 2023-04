Rapid stark, aber Ärger über „blöde, dumme Aktion“

Sollbauer ließ sich in der 82. Minute nach einer ähnlichen Aktion von Karim Konate zu einer Tätlichkeit gegen den Salzburg-Stürmer hinreißen. Nun braucht Rapid am Sonntag eine Idee für die Abwehr, denn mit Sollbauer wird der vierte Innenverteidiger in Klagenfurt fehlen. „Es war ein Reflex, nachdem er einen Schlag bekommen hat“, ärgerte sich Barisic über den Ausschluss und Konates Theatralik. „Meine Spieler fallen nicht um, das hat etwas mit Stolz zu tun.“