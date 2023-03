Verkommt Bahnhofsareal jetzt zu Asyl-Brennpunkt?

300 Flüchtlinge sollen ins Hotel Ibis gleich neben dem Linzer Bahnhof einziehen und 100 weitere ganz in der Nähe beim alten ÖBB-Lehrlingsheim unterkommen. Da sind soziale Spannungen wohl vorprogrammiert. Die Empörung in der Stadt ist groß. Die „Krone“ hat sich am Bahnhof umgehört.