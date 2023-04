Wimbledon: Spieler aus Russland und Belarus dabei

Die ersten Spieler aus Russland und Belarus haben sich mit der Unterzeichnung einer Erklärung ihren Startplatz für das diesjährige Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gesichert. Sie werden unter neutraler Flagge antreten, gab der All England Klub am Dienstag bekannt. Wimbledon hatte im Vormonat den Bann für Spieler aus diesen Ländern wegen der Invasion in die Ukraine unter Bedingungen aufgehoben.