Wie „deutsch“ war Kärntner Heimatlied wirklich?

„Das ist mein deutsch Heimatland!“ Das soll die letzte Zeile der vierten Strophe der Kärntner Landeshymne laut des offenen Briefs der IG Autorinnen und Autoren ursprünglich gewesen sein. Weil dies den slowenischen Kärntnern „mittelbar abspricht, Kärnten als ihre Heimat betrachten zu dürfen“, forderte die IG in einem Brief an LH Peter Kaiser die Streichung der Strophe. Diese wurde bei einem Wettbewerb der Kärntner Landsmannschaft 1930 von der Lehrerin Agnes Millonig, die schon 1933 stolze Nationalsozialistin war, eingereicht.