Hangrutsch bedroht Straße in Hochgallmig

In Folge eines Steinschlages auf der L 312 Hochgallmiggstraße (Gemeinde Fließ im Bezirk Landeck) im Bereich Kellerle hat am Montag eine geologische Beurteilung des bergseitigen Hanges stattgefunden. Das Land sperrte daraufhin die Straße in beide Richtungen, eine Zufahrt besteht aber.