Freier hinterließ Bissspuren an getötetem Callgirl

Bei der Ermordung des 23-jährigen rumänischen Callgirls Ana Maria D. am 24. September 2022 in Ternberg war offenbar nicht nur überbordende Gewalt, sondern auch ein extremes Maß an Perversion im Spiel. Der Leichnam der jungen Prostituierten war laut gerichtsmedizinischem Gutachten übersät von Wunden und Verletzungen. In der nun von der Staatsanwaltschaft Steyr fertiggestellten Anklage wird dem 35-jährigen Freier, in dessen Wohnung das Opfer gefunden worden war, neben Mord auch die Schändung der Toten angelastet. „Es geht in der Anklageschrift auch um den Straftatbestand wegen Störung der Totenruhe“, bestätigt Gerichtssprecher Wolf-Dieter Graf.