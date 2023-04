„Wir waren wie das Kaninchen vor der Schlange“

Zoran Barisic (Rapid-Trainer): „Es war ein verdienter LASK-Sieg, weil sie vor allem in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft waren. Da waren wir wie das Kaninchen vor der Schlange, waren zu passiv im Spiel mit und gegen den Ball. Dazu haben wir sehr, sehr viele Fehler gemacht. Nach vorne waren es nur Halbchancen über Standards. Obendrein haben wir Geschenke verteilt. In der zweiten Hälfte haben wir Umstellungen vorgenommen, die Mannschaft hat ein komplett anderes Gesicht. Wir waren plötzlich am Drücker, haben seriös mit dem Ball gespielt, waren auch im Pressing präsenter und sind verdient zum Anschlusstreffer gekommen. Ich hatte das Gefühl, dass wir das Momentum auf unserer Seite haben. Das dritte Tor war wieder ein Geschenk von uns, dann war es vorbei, als hättest du uns den Stecker gezogen. Wenn wir um den dritten Platz mitspielen hätten wollen, wäre heute mindestens ein Punkt wichtig gewesen.“