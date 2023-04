Handel fordert Reform von „Festplattenabgabe“

Kritik an bürokratischem Aufwand

Kritisiert wurde, dass die Abgabe auf den Kfz- und Spielwarenhandel ausgerollt werden soll. Ein weiteres Problem sei der bürokratische Aufwand für Unternehmen. Dieser sei höher als die Einnahmen, belege eine Studie: „Abgaben in Höhe von zum Beispiel 2,50 Euro für Mobiltelefone verursachen für Unternehmen pro Vorfall im Mittel elf Euro Kosten und 13 Minuten Arbeitszeit“, kritisierte Bianca Dvorak, Branchenvertreterin in der Wirtschaftskammer.