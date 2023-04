KitzSki zeigt, wie nachhaltiger Liftbetrieb geht

Rund 650 Aussteller aus der Seilbahnbranche zeigen bei der 24. Interalpin-Messe in Innsbruck ihre neuesten Innovationen, wie die „Tiroler Krone“ berichtete. Auch am zweiten Tag herrschte reges Treiben auf der weltweit größten Messe rund um dieses Thema. Als Vortragender beim HTI-Stand, zu der unter anderem der Seilbahnbauer Leitner gehört, war Anton Bodner, Vorstandschef der Bergbahnen AG Kitzbühel. „Verantwortungsvoll planen – umweltfreundlich betreiben – Best Practice KitzSki“, lautete der Titel.