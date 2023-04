Versöhnliche Töne bei der Corona-Aufarbeitung

Die „Krone“-Elefantenrunde brachte am Mittwoch Pfeffer in den Salzburger Landtags-Wahlkampf. Lebhaft diskutierten die Spitzenkandidaten der Landtagsparteien alle wichtigen Themen. Gleich zu Beginn wurde es bei der Tonalität im Wahlkampf und dem Verdacht des Postenschachers rund um einen ÖVP-nahen Polizisten in Salzburg hitzig.