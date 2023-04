Snapchat bringt digitale Spiegel in Einzelhandel

Die Snapchat-Software kann es auf dem digitalen Spiegel so aussehen lassen, als würde man ein Kleidungsstück tragen. Die Funktion wurde in der Corona-Pandemie populär. Jetzt soll sie über Snapchat hinaus breiter verfügbar sein. Aktuell sind mehrere der digitalen Spiegel testweise bei Nike und der US-Ladenkette Men‘s Warehouse im Einsatz. Das Projekt steht noch am Anfang. So gibt es derzeit keine Möglichkeit, Artikel direkt über die Geräte zu kaufen. Das werde aber erwogen, sagte Popelka. Welche Kleidungsstücke zur virtuellen Anprobe angeboten werden, entscheiden die Händler. Nicht ausgeschlossen ist, dass die Spiegel irgendwann auch den Weg in Haushalte finden.