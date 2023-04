Conference League in der Konferenz ab 18.45Uhr

Das packende 2:2 im Hinspiel in der Schweiz lieferte besondere Schlagzeilen, denn das spektakuläre Tor von Nizzas Terem Moffi ist noch in aller Munde. Der Nigerianer sah seinen Treffer übrigens so: „Ich habe letztes Wochenende gesehen, wie Erling Haaland das gemacht hat. Da dachte ich mir: ‘Warum nicht?‘“ Wenn es nur immer so einfach wäre...