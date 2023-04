Erkältung als Ursache: Wenn Kinder schlecht hören

Unter einem Paukenerguss versteht man eine Flüssigkeitsansammlung hinter dem Trommelfell in der Paukenhöhle. Dieser ist oft die Begleiterscheinung einer Erkältung. „Bei einer Verkühlung schwillt die Schleimhaut an und produziert verstärkt Sekret. Diese Flüssigkeit kann dann, gerade bei Kindern, durch die sogenannte Eustachische Röhre schlechter abrinnen, sammelt sich im Mittelohr und verursacht eine Hörstörung“, erklärt Prim. Univ-Prof. Dr. Martin Burian, Leiter der HNO-Abteilung des Ordensklinikums Linz Barmherzige Schwestern. Der Grund: Bei den Jüngsten ist die Ohrtrompete noch sehr kurz und kann so leichter verkleben oder verstopfen. Deshalb haben Kleinkinder öfter Belüftungsstörungen des Mittelohrs und neigen häufiger zu einem Paukenerguss.