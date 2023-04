Schreck für Immobile: Crash mit Straßenbahn

Der italienische Fußball-Star Ciro Immobile hat sich bei einem Autounfall am Sonntag verletzt. Der Kapitän von Lazio Rom krachte mit seinem Geländewagen in der Früh in Rom in eine Straßenbahn. Laut Angaben seines Klubs zog sich der 33-Jährige dabei ein Verrenkungstrauma der Wirbelsäule und einen offenen Rippenbruch zu.