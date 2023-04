Ein Solo zu dritt: Hannerl startet durch

Über ein Zeitungsfoto kam der Mürztaler Casting-Star Thomas David ins Gerede, der 2013 als Sieger der ORF-Sendung „Großen Chance“ ins Musikgeschäft geschleudert wurde. „Ich war anfangs skeptisch, da ich nur auf Englisch singe, aber ich hatte in der Corona-Zeit auch nichts zu verlieren“, sagt er. „Beim ersten Treffen vor zwei Jahren haben wir über das Leben philosophiert und gleich den ersten Song geschrieben. Es hat in diesem Triumvirat auf Anhieb so gut funktioniert, dass wir die Suche nach einer zweiten Sängerin eingestellt haben.“