„Chips dürfen nicht Öl und Gas von morgen werden“

„Entweder rennen wir sehenden Auges in eine zunehmende Abhängigkeit von mittlerweile stark technologisierten asiatischen Staaten oder den USA, oder aber wir investieren ernsthaft und nachhaltig in die dafür notwendigen Kompetenzen in Europa und bauen Schritt für Schritt unsere eigene technologische Souveränität aus“, so Hesoun auf einer Pressekonferenz des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie.