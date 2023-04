TSV Hartberg gegen SCR Altach ab 17 Uhr LIVE

Angesichts der Tabellensituation wollte sich Schmidt nicht mit Sentimentalitäten aufhalten. „Es geht nur darum, dass wir als SCR Altach den Klassenerhalt schaffen. In dieser Hinsicht ist das Spiel in Hartberg natürlich eines, in dem wir punkten wollen.“ Um die Strapazen vor der wichtigen Partie zu reduzieren, reisten die Vorarlberger am Freitag erstmals seit längerem wieder mit dem Flugzeug an. Nach der Partie geht es jedoch wieder mit dem Mannschaftsbus ins Ländle zurück.