Böller explodiert neben ÖFB-Tormann Fraisl

Zweites Saisontor von Hinterseer

Auch das zweite Saisontor von Ex-ÖFB-Teamspieler Lukas Hinterseer hat Hansa Rostock in der 2. Bundesliga nicht zu einem Punktgewinn im Abstiegskampf verholfen. In Nord-Duell mit Holstein Kiel unterlag Rostock am Sonntag mit 2:3 und steht weiter auf dem vorletzten Platz. Der Tiroler traf in der 53. Minute zum späteren Endstand und spielte in der Folge im Sturmzentrum durch.