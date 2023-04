„Unbekannt“: Presse spottet über Lewandowski

„Ehefrau muss sehr schockiert gewesen sein“

Lewandowski ist zurzeit nicht nur in Spanien umstritten, sondern auch in seiner Heimat. Zur höchsten Clasico-Heim-Niederlage seit 60 Jahren titelte die polnische Tageszeitung etwa: „Benzema stellte Lewandowski völlig in den Schatten“. Lewandowskis Frau verfolgte die deftige Pleite auf der Tribüne. „Am Ende des Spiels, als alles vorbei war, muss Anna Lewandowska sehr verwirrt und schockiert gewesen sein“, schrieb das Boulevard-Blatt „Fakt“.