Sind die Reformen im Pflegesystem ausreichend?

Die Situation im Pflegesystem war schon vor der Pandemie prekär, die Probleme - vor allem im Personalbereich - sind seither immer sichtbarer geworden. Operationen und Untersuchungen können nicht stattfinden, Betten müssen gesperrt werden, Wartelisten in der häuslichen und mobilen Pflege werden immer länger. Das Pflegepersonal geht ständig an seine Grenzen. Um das zu ändern, setzt die Politik nun auf Veränderungen. Neben dem frühen Einstiegsalter würde hier nun erstmals ein Gesundheitsberuf, die Pflege, in die Gewerbelogik übergehen. Was denken Sie über die Reformen im Pflegebereich? Sind diese ausreichend? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!