„Wir begehen Tabubrüche, die wir so nicht kannten“

Operationen und Untersuchungen können nicht stattfinden. Betten müssen gesperrt werden. Wartelisten in der häuslichen und mobilen Pflege. Bereits vor der Pandemie habe man in der Pflege auf Kante geplant, jetzt sei man mittendrin im Versorgungsnotstand, sagt Elisabeth Potzmann, die Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband (OGKV) im krone.tv Talk mit Jana Pasching. Pflegendes Personal leiste teils übermenschliches und gehe stark über seine Grenzen, so Potzmann. Dennoch müssten immer häufiger Tätigkeiten oder Behandlungen ausgelassen werden, wenn nicht mehr genügend Zeit bleibt. Um das zu ändern, setzt die Politik unter anderem auf die Pflegelehre, die von Berufsvertretern allerdings Kritik erntet. „Wir begehen hier einige Tabu-Brüche, die wir so noch nicht kannten.“