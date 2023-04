Bei Erinnerungen werden jetzt Abstriche gemacht

Der Eingangsbereich des Gebäudes ist voll mit Urkunden und Trophäen. Fast puristisch mutet dagegen das Büro von Geschäftsführerin Marlene Kittel an, in dem die Farbe Weiß dominiert. Direkt davor hängt am Gang ein blaues Bild. „Wir können die Zeit nicht anhalten, aber Ihre glücklichen Momente mit einem HappyFoto-Buch für Generationen festhalten“, ist darauf zu lesen.