Steinschlag auf Straße: Postbus im Pitztal erfasst

Brenzliger Zwischenfall am frühen Montagabend im Tiroler Oberland: Oberhalb der Pitztal Landesstraße löste sich in einem steilen Waldstück ein Felsbrocken, der daraufhin talwärts auf die Fahrbahn donnerte! Ein Postbus, der in diesem Augenblick gerade diese Stelle passierte, wurde vom Stein erfasst. Der Unfall ging glimpflich aus.