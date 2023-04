Mit American Express Gold kann der Frühling kommen

Die American Express Gold Card zählt 2023 mit einem Startguthaben von 125 Euro und einer Fülle an weiteren Vorteilen zu den interessantesten Kreditkarten. Beim Online-Shopping, an der Kinokassa oder beim Einkauf im Supermarkt - Ihre American Express Gold Card begleitet Sie in jeder Lebenslage. Sobald Sie Ihre Karte einsetzen, werden Sie mit wertvollen Membership Rewards® Punkten belohnt. Sie haben stets die Freiheit, ihre Punkte so zu verwenden, wie es Ihnen am besten passt!