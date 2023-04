Zeigen Sie uns die schönsten Palmzweige!

Palmkätzchen gehören nicht nur zu den Frühlingsboten - sie werden auch jährlich als Osterbrauch in hübsche, dekorative Sträuße verwandelt. In den Kirchen werden am Palmsonntag Palmkätzchen-Zweige im Gottesdienst geweiht und in einer feierlichen Prozession herausgetragen. Danach darf man sich Zweige mit nach Hause nehmen, die vor Unheil schützen sollen.