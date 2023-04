Gmunden gewinnt umkämpftes OÖ-Derby in Wels

Die Swans aus Gmunden haben in der Basketball-Superliga ein umkämpftes Oberösterreich-Derby gegen die Flyers in Wels für sich entschieden. Die „Schwäne“ gewannen am Samstagabend die Partie mit 72:68 (31:36) und schoben sich damit zumindest bis am Sonntag in der Platzierungsrunde auf Rang eins. Dann kann Meister BC Vienna auswärts in Klosterneuburg bei den Dukes zurückschlagen.