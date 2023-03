Mehr als 73 Kandidaten - unter anderem eine Giraffe(!) - stellen sich zur Wahl um den mächtigsten Posten innerhalb der SPÖ. Auch Hans Peter Doskozil, der burgenländsche Landeshauptmann, findet sich unter den Aspiranten. Und just jenem wird Schuld an den chaotischen Vorgängen in der Partei unterstellt. Was halten Sie, liebe Leser, davon? Ist Doskozil schuld am SPÖ-Chaos oder liegt das Problem an anderer Stelle? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!