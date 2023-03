Minnesota Wild baut Tabellenführung weiter aus

Erfolgslauf hält an

Zwei Unterzahl-Tore von Frederick Gaudreau, was davor noch nie einem Wild-Spieler in einer Partie gelungen ist, und 42 abgewehrte Schüsse von Torhüter Filip Gustavsson entschieden das Match in der Ball Arena. Minnesota ist in den jüngsten 21 Spielen nur einmal ohne Punkt geblieben und hat damit auch ohne den verletzten Stürmerstar Kirill Kaprisow den Erfolgslauf fortgesetzt.