Schmutziges Geschäft auf Kosten unserer Gesundheit

Plus von 150% bei gefälschten Medikamenten

Und trotzdem: In diesem heiklen Bereich verzeichnete der Zoll insgesamt ein sattes Plus von 150 (!) Prozent. „Durch minderwertig gefälschte Waren - vor allem im Gesundheits- und Medikamentenbereich - wird das Leben von Konsumentinnen und Konsumenten erheblich gefährdet. Dem können und wollen wir nicht tatenlos zusehen“, so Finanzminister Magnus Brunner, „der Produktpirateriebericht zeigt einmal mehr, wie wichtig die Arbeit der heimischen Zöllnerinnen und Zöllner - sowie deren vierbeiniger Kolleginnen und Kollegen - auch in diesem Bereich ist.“