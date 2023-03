Leni Klum macht auch in Sneakers eine gute Figur

Lieblingsteile für einen Tag voller Spaß und Action

Egal, was sie tut - Leni begibt sich ständig in neue Situationen und ist in Bewegung. Verschiedene Outfits und Szenarien geben Einblicke in ihren Lifestyle voller Authentizität und Lebensfreude. Sie umarmt das Leben mit Leichtigkeit - das zeigt der Kampagnenspot, der von Nathan Presley im sommerlichen Los Angeles gedreht wurde. Max Montgomery, bekannter Fashion- und Celebrity-Fotograf, hat Leni und ihre Lieblings-Styles für die Kampagnenfotos erneut gekonnt in Szene gesetzt.