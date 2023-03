Grüner Wohnen in Wien

Den Sternen ganz nah - so präsentiert sich das Projekt DECK ZEHN in Wien Favoriten. In dichten Ballungsräumen und Großstädten ist der Wunsch nach Freiheit und Raum, der einem allein gehört, sehr groß. Umso mehr begeistert dieser Wohnort der Entspannung am pulsierenden Herzen von Wien. Für Singles oder Paare steht hier in der Laxenburger Straße eine schmucke 1-Zimmer Wohnung zum Verkauf bereit. 34m² Wohnfläche sind aufgeteilt auf Vorraum, Abstellraum, Badezimmer mit WC, Wohnküche und Balkon. Genug Platz, um eigene Einrichtungsideen zu verwirklichen. Ein persönlicher Startpunkt für ein Leben in Wien und der Welt. In der Anlage selbst und rundum sie herum befinden sich modernste Gemeinschafträume, Stellplätze für Fahrräder, eine Tiefgarage und viel Grün- und Freiraum zum Erholen.