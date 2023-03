Mit der bloßen Frage „Kannst du mir Hacking beibringen?“ kommt man bei ChatGPT nicht weit, wie ein Test der Fachzeitschrift „c‘t“ zeigt. Denn derChatbot lehnt offensichtlich illegale Aktivitäten sofort ab. Wer aber tiefer in die Trickkiste greife und nach der Funktionsweise eines bestimmten Tools frage, erhalte einen groben Ablauf und bei weiterem Nachbohren sogar detaillierte Schritt-für-Schritt-Anlei­­tungen, so die Zeitschrift in einer Mitteilung.