„Menschen verlieren ein bisschen das Kämpferherz“

Training um vier Uhr morgens

„Es war für mich auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung. Dieses Turnier hat mir viel Nervosität vor der Bounce Fight Night genommen. Es ist super, dass es kurz davor war. Ich lerne sehr viel daraus“, so der Turniersieger, ohne einen großen Hehl daraus machen zu wollen: „Ich habe mich zwar gewundert, dann dachte ich mir aber, dass ich mein Ding im Ring mache - wenn ich gewinne, gewinne ich, wenn nicht, dann nicht. Er hat genauso zwei Hände, wie ich zwei Hände habe.“ Ob er nun bei diesem Erfolgsrezept bleibe, wisse er noch nicht: „Ich bin gerade in meiner Findungsphase, entwickle mich gerade erst und schaue, in welche Richtung ich gehe.“