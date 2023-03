Ronaldo blüht für Portugal auf: „Ziel erreicht!“

„Ich bin glücklich, zu diesem sehr positiven Start für unser Nationalteam beigetragen zu haben. Auf geht‘s“, ergänzte er. Nach der enttäuschenden WM in Katar schien für den Ausnahmekicker das Ende in der „Selecao“ gekommen zu sein, unter Trainer Fernando Santos war Ronaldo nur Ergänzungsspieler. Das Viertelfinal-Aus gegen Außenseiter Marokko (0:1) hatte er nach seiner Einwechslung in der zweiten Hälfte nicht mehr verhindern können. Nach der WM folgte sein finanziell lukrativer Wechsel in die saudi-arabische Liga.