Roglic entscheidet Duell mit Evenepoel für sich!

Der Jumbo-Kapitän hatte am Sonntag nach einem neuerlichen Großkampf auf dem Montjuic-Rundkurs in Barcelona gegen den Belgier zwar knapp das Nachsehen, fixierte aber den Gesamterfolg. In der Endabrechnung lagen zwischen dem dominierenden Duo mit je zwei Etappensiegen, das beim Giro d‘Italia im Mai aufeinandertreffen wird, nur sechs Sekunden.