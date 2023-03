Kristall für Pinkelnig, ÖSV gewinnt Nationencup

„Genial!“

Die Vizeweltmeisterin auf der Normalschanze holte im Verbund mit Chiara Kreuzer (2 Saisonsiege/4 Podestplätze), der in Lahti achtplatzierten Kramer (0/2), Julia Mühlbacher (0/1) und Co. 250 Punkte vor Deutschland auch den prestigeträchtigen Sieg in der Nationenwertung. „Wenn wir gemeinsam jubeln dürfen, ist das noch schöner. Genial, dass wir zwei Kugeln in Empfang nehmen dürfen“ sagte Pinkelnig und gab an, zum Schluss nicht mehr volles Restrisiko genommen zu haben.