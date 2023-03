Paukenschlag im ÖSV-Adlerhorst! Rodlauer hört auf

„Außergewöhnlicher“ Erfolg

„Ich gratuliere Eva und all meinen Athletinnen dazu, was sie in diesem Jahr geleistet haben. Das war wirklich wieder außergewöhnlich“, sagte ein sichtlich bewegter Steirer, „es war mir vergönnt, unglaublich große Erfolge und tolle Momente als Cheftrainer dieser Mannschaft zu erleben.“