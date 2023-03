Red Bull: Ein Stallduell auf Biegen und Brechen

„Checo ist nicht zerbrochen, er steigert sich. Mit den Siegen ist sein Image in Südamerika gewaltig gestiegen. Dort ist er ein echter Hero, er verdient besser denn je, und er wäre dumm, wenn er das nicht ausnützen würde, was ihm geboten wird“, sagte Red Bulls Motorsportchef Dr. Helmut Marko vor dem für Sergio Pérez so erfolgreichen Grand Prix von Saudi-Arabien in Jeddah.